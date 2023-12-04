Servet Çetin'den hakem yorum: Ağzımdan kötü şeyler çıkabilir Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, 4-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetini değerlendirdi.

ensonhaber.com

Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Çok basit goller yedik"

Yayıncı kuruluşa konuşan Çetin, "Büyük takım farkı bu oluyor. Yakaladıkları zaman değerlendiriyorlar. İkinci yarı iyi başladık, önde bastık. Golü de bulduk. Çok basit goller yedik gerçekten. Yoksa gayet iyi oynadık. Geriye hiç yaslanmadık. Yazık oldu. İyi futbol oynamasak, üzülmeyeceğiz. Ama yapacak bir şey yok. Fenerbahçe hak etti" ifadelerini kullandı.

"Ağzımdan kötü şeyler çıkabilir"

42 yaşındaki teknik adam basın toplantısında ise şunları söyledi: