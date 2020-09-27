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    Seyircisiz oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya meşale atıldı

    Seyircisiz oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya meşale atıldı

    Koronavirüs nedeniyle seyircisiz olarak oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında sahaya meşale atılması herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 19:09
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    Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

    Türk Telekım Stadı'nda oynanan derbinin ilk dakikalarında ilginç bir olay yaşandı.

    STADIN DIŞINDAN ATTILAR

    Koronavirüs nedeniyle seyircisiz olarak oynanan maçta sahaya meşale atıldı.

    Stadın dışından geldiği görülen meşale, kısa süreli panik yarattı.

    Seyircisiz oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya meşale atıldı #1

    Seyircisiz oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya meşale atıldı #2

    Seyircisiz oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya meşale atıldı #3

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