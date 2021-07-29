Sezon öncesi kampının yıldızı: Miha Zajc

Fenerbahçe'nin Genoa'ya satmak istediği Miha Zajc, sezon öncesi kampında büyük bir sürprize imza atarak taraftarın sevgilisi oldu.

Vitor Pereira, Miha Zajc'a forma şansı vermeye devam ediyor. Portekizli teknik adam, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile oynanan maçlarda sonradan aldığı Sloven yıldızı, bu kez ilk 11'de kullandı.

1 GOL 1 ASİST

İki maçta 1 gol 1 asist yapan Zajc, PEC Zwolle maçına ilk 11'de oynama şansı edindi. 27 yaşındaki futbolcu, Tisserand'ın golünde yaptığı asistle de dikkat çekti.



