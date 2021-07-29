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- Sezon öncesi kampının yıldızı: Miha Zajc
Sezon öncesi kampının yıldızı: Miha Zajc
Fenerbahçe'nin Genoa'ya satmak istediği Miha Zajc, sezon öncesi kampında büyük bir sürprize imza atarak taraftarın sevgilisi oldu.
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 09:37
- Güncelleme : 29.07.2021 - 09:44
Vitor Pereira, Miha Zajc'a forma şansı vermeye devam ediyor. Portekizli teknik adam, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile oynanan maçlarda sonradan aldığı Sloven yıldızı, bu kez ilk 11'de kullandı.
1 GOL 1 ASİST
İki maçta 1 gol 1 asist yapan Zajc, PEC Zwolle maçına ilk 11'de oynama şansı edindi. 27 yaşındaki futbolcu, Tisserand'ın golünde yaptığı asistle de dikkat çekti.