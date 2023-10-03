Shakhtar'dan Tete açıklaması: Tazminatı 150 milyon euro Galatasaray'ın bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk, sözleşmenin yasa dışı feshedildiğini duyurarak oyuncuya tazminat davası açmıştı. Ukrayna temsilcisi konuya dair bir açıklama daha yaptı.

ensonhaber.com

Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, Galatasaray'a transfer olan ve transferi nedeniyle dava açtıkları Tete ile ilgili açıklamada bulundu.

Palkin'in sözleri şu şekilde...

Tete, FIFA'nın yayınladığı ek kural 7'ye dayanarak bizden ayrıldı ve Lyon'a gitti. Ardından 1 milyon euro'ya Leicester'e kiralandı. Ek kural 7'yi ihlal ettiler. Çünkü, bize ait olan bir oyuncunun başka bir kulübe bonservisiyle gitmesi mümkün değildir. Shakhtar Donetsk ile olan bir kontratı var. Bizim kulübümüzün zararına yasadışı bir fayda elde edildi.

"FIFA'ya şikayet ettik"

Şimdi tazminat alabilmek için FIFA'ya şikayette bulunduk. Tete, Leicester'dan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Biz Tete'ye dava açıyoruz ama o sorumluluğu Galatasaray da paylaşıyor. Ek kural 7'ye göre bir oyuncunun 1 Temmuz'a kadar 'Sözleşmemi askıya almak için Ek 7'yi kullanmak istiyorum' şeklinde bir talep mektubunu göndermesi gerekiyor.

"Tete'nin birçok kez kulübe dönmesini istedik"

Tete, bu mektubu bize göndermedi. Tete'nin birçok kez kulübe dönmesini istedik ama o bizim çağrılarımızı cevapsız bıraktı.

"150 milyon euroluk tazminat maddesi var"

Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon euroluk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray, bu tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendiler.

Galatasaray'da şu ana dek 8 maçta sahaya çıkan Tete, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.