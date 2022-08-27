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    Shota, Pelkas transferini duyurdu

    Shota, Pelkas transferini duyurdu

    Hull City'nin Coventry'yi 3-2 yendiği maç sonrası teknik direktör Shota Arveladze, Fenarbahçe'den Pelkas'ın transfer olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2022 - 21:53
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 22:07
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    İngiltere Championship'te Hull City, Coventry'yi Oscar Espunian'ın golleriyle 3-2 mağlup etti.

    Sahasında bu sezon oynadığı üçüncü maçı da kazanan Hull City'de teknik direktör Shota Arveladze, karşılaşma sonrası transferle ilgili bilgi verdi.

    Gürcü teknik adam 72 saat içerisinde iki oyuncunun daha takıma katılacağını duyurdu.

    Pelkas transferi tamamlandı

    Arveladze bunlardan birinin Fenerbahçeli Pelkas olacağını açıkladı.

    Hull City ile anılan Halil Dervişoğlu'nun ismini açıkmalayan Shota, hücuma bir ismin geleceğini söyledi.

    Shota, Pelkas transferini duyurdu #1


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