Shota, Pelkas transferini duyurdu

Hull City'nin Coventry'yi 3-2 yendiği maç sonrası teknik direktör Shota Arveladze, Fenarbahçe'den Pelkas'ın transfer olduğunu duyurdu.

İngiltere Championship'te Hull City, Coventry'yi Oscar Espunian'ın golleriyle 3-2 mağlup etti.

Sahasında bu sezon oynadığı üçüncü maçı da kazanan Hull City'de teknik direktör Shota Arveladze, karşılaşma sonrası transferle ilgili bilgi verdi.

Gürcü teknik adam 72 saat içerisinde iki oyuncunun daha takıma katılacağını duyurdu.

Pelkas transferi tamamlandı

Arveladze bunlardan birinin Fenerbahçeli Pelkas olacağını açıkladı.

Hull City ile anılan Halil Dervişoğlu'nun ismini açıkmalayan Shota, hücuma bir ismin geleceğini söyledi.