Shovkovskyi: Türkiye'nin en güçlü takımı ile oynayacağız

AA & Ensonhaber

Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi ve takımın deneyimli oyuncularından Vitaliy Buyalskiy önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Konuşmasına Türkiye'ye teşekkür ederek başlayan Shovkovskyi, sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

Öncelikle misafirperverlikleri için Türkiye'ye ve Türk milletine teşekkür ediyorum. Oyuncularım ve teknik ekibimizle birlikte bu zorlu maça hazırız. Savaşın etkilerini hissetsek de hayat bir şekilde devam ediyor. Maalesef futbolcularımız da bu gerçeklikle yaşıyor; bombaların gölgesinde antrenman yapıyoruz. Ancak sahada elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız.

"OYUNCULARIMA TAM GÜVENİYORUM"

Eksik oyuncularına rağmen takımına güvendiğini belirten Shovkovskyi, "Denys Popov ve Volodymyr Brazhko dışında tüm oyuncularım hazır durumda. Kamp sürecimiz verimli geçti. Hazırlanmak için çok uzun bir süre bulamasak da ekibime güveniyorum. Bu maçlar bizim için önemli bir deneyim kaynağı" dedi.

"LUCESCU İLE FUTBOL KONUŞMADIK"

Mircea Lucescu'nun hem Türkiye hem de Ukrayna futbolu için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Shovkovskyi, "Kendisi büyük bir hoca. Onunla bir araya geldik ama futbol üzerine değil, farklı konular hakkında sohbet ettik" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Rakipleri Galatasaray'a övgülerde bulunan tecrübeli teknik direktör, "Açık konuşmak gerekirse, karşımızda Türkiye'nin en güçlü takımı var. Buna göre hazırlandık. Bu maç, hatalarımızı ve doğrularımızı görmemiz açısından önemli olacak. Prestijli bir kulübüz ve sahada bunu yansıtmaya çalışacağız. Yarın güzel bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

BUYALSKİY: "ARMA İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Takımın deneyimli orta saha oyuncusu Vitaliy Buyalskiy ise genç oyuncuların sahada kendilerini göstermek için büyük bir motivasyon taşıdığını belirtti. "Arma için savaşacağız. Takımımızda birçok genç yetenek var ve onlar hem kupa kazanmak hem de transfer fırsatları yakalamak istiyor. Bu nedenle yarın sahada en iyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

"MAÇA TAM HAZIRIZ"

Buyalskiy, teknik direktörlerinin stratejik yönlendirmelerinin kendilerine büyük bir avantaj sağladığını ifade ederek, "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Teknik ekibimiz maçı her detayıyla anlattı. Yarın sahada güçlü bir performans sergileyeceğimize inanıyorum" dedi.

Dinamo Kiev, bu zorlu sınav öncesinde hem deneyimli hem de genç oyuncularıyla dikkat çekiyor ve Galatasaray karşısında etkili bir oyun sergilemeyi hedefliyor.