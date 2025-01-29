Haber Merkezi

Trabzonspor’un Shakhtar Donetsk’ten kadrosuna kattığı Ukraynalı forvet Danylo Sikan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni takımında büyük hedefleri olduğunu vurgulayan genç oyuncu, Trabzonspor’a katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi.

İSMİNİN KISALTMASI GÜNDEM OLDU

İsminin telaffuzu sorulan Sikan, "Bana kısaca "Sik" diyorlar" diyerek sosyal medyada da gündem oldu.

"BÜYÜK OYUNCULARIN FORMA GİYDİĞİ BİR KULÜBE GELDİM"

Trabzonspor’a transfer süreci ve hedefleri hakkında konuşan Sikan, “Büyük oyuncuların forma giydiği bir kulübe geldim. Ben de onlardan daha iyi bir santrfor performansı göstermek istiyorum. Önceliğim takımın kazanması. Takım galip geldiğinde attığım goller anlam kazanıyor. Takım başarılı olmadığında kendimi de başarılı saymam.” dedi.

"BU FORMA İÇİN MÜCADELE ETMEK ÖNEMLİ"

Teknik direktörle uyum sürecine dair de açıklamalarda bulunan Sikan, “Hocamız gerçekten çok iyi bir teknik adam. Beni ilk andan itibaren dostça karşıladı. Her gün görüşüyoruz ve bana bu forma için mücadele etmenin önemini anlattı. Onun oyun sistemine adapte olmak için çok çalışıyorum. Umuyorum ki birlikte birçok maç kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR’DA KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Süper Lig’i takip ettiğini ve ligin kalitesinin farkında olduğunu belirten Ukraynalı oyuncu, “Burası hırslı ve iyi takımlardan oluşan kaliteli bir lig. Kendimi burada daha iyi bir oyuncu haline getirmek istiyorum. Trabzonspor, futbolun çok sevildiği bir şehirde yer alıyor. Futbol kültürünün böylesine güçlü olduğu bir yerde kendimi geliştirme fırsatı bulacağımı düşünüyorum.” dedi.

"KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"

Shakhtar Donetsk’te başarılı bir dönem geçirdiğini vurgulayan Sikan, Trabzonspor’da da aynı başarıları yakalamak istediğini belirtti. “Shakhtar’da çok çalıştım, birçok gol attım, asist yaptım ve kupalar kazandım. Trabzonspor’da da aynı şekilde devam etmek ve belki daha büyük başarılar elde etmek istiyorum.” diyerek, yeni takımında büyük hedefleri olduğunu ifade etti.

"SAVAŞIN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ DİLİYORUM"

Ülkesindeki savaş sürecine de değinen Sikan, “Savaşla ilgili devam eden süreci siz de biliyorsunuz. Umuyorum ki bu savaş bir an önce sona erer ve barış ortamı sağlanır.” ifadelerini kullandı.

"TRABZON FUTBOL ŞEHRİ"

Süper Lig’i yakından takip ettiğini belirten Sikan, “Bence Türkiye ligi dünyadaki en iyi 10 ligden biri. Buraya gelmemin nedenlerinden biri de kendimi geliştirmek. Trabzon futbol şehri, Türkiye futbol ülkesi. Ligin kaliteli ve büyük takımlardan oluştuğunu düşünüyorum. Kendimi burada daha iyi bir oyuncu haline getirmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

"BAŞARI VE KUPALAR İÇİN BURADAYIM"

Shakhtar Donetsk’te geçirdiği dönemi değerlendiren Sikan, “Orada uzun bir süre oynadım, çok çalıştım ve birçok gol attım. Asistler yaptım, kupalar kazandık. Başarı için neye ihtiyaç olduğunu öğrendim. Trabzonspor’da da aynı başarıyı yakalamak, hatta daha iyisini yapmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

"TAKIMIN BAŞARISI ÖNCELİĞİM"

Takımdaki diğer santrforlarla ilgili düşüncelerini paylaşan genç oyuncu, “Banza’nın çok iyi bir santrfor olduğunu biliyorum. Antrenmanlarda bunu yakından gözlemleme fırsatım oldu. Takımda iyi santrforların olması benim için de bir avantaj. Bu rekabet, benim de maksimum seviyede performans göstermemi sağlıyor.” dedi.

"TAKIM NEREDE İHTİYAÇ DUYARSA ORADA OYNARIM"

Sikan, asıl mevkisinin santrfor olduğunu ancak takımın ihtiyacı doğrultusunda farklı pozisyonlarda da oynayabileceğini belirterek, “Santrfor olarak oynamayı tercih ederim. Ancak takımın bana sol kanatta, sağ kanatta ya da farklı bir mevkide ihtiyacı varsa, orada da oynamaya hazırım. Önemli olan benim değil, takımın kazanması.” dedi.

"HÜCUM FUTBOLU OYNAMAYI SEVİYORUM"

Teknik direktör Nenad Bjelica’nın oyun sistemine de değinen Ukraynalı futbolcu, “Trabzonspor’un maçlarını izlediğimde hücum futbolu oynadığını gördüm. Ben de ofansif futbol oynamayı seviyorum. Hücum futbolu oynatan bir hocayla çalışmak benim için büyük bir avantaj.” ifadelerini kullandı.

"AYRILIKLAR FUTBOLUN BİR PARÇASI"

Eski takımıyla vedalaşmanın kolay olmadığını ifade eden Sikan, “Üzücü bir durum. Ayrılıklar her zaman zordur, ancak futbolun doğasında var. Hem kariyerim hem de ailem adına bu adımı atmam gerekiyordu. Bu, futbol dünyasında herkesin yaşadığı bir durum. Elbette duygusal anlar yaşadım, ancak ilerlemek zorundaydım.” şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR TARAFTARIYLA BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Trabzonspor taraftarının desteğinin farkında olduğunu belirten genç golcü, “Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. İzlediğim videolardan ne kadar tutkulu olduklarını görebiliyorum. Stadyumda o atmosferi yaşamak, sahada onlarla bütünleşmek için büyük bir heyecan duyuyorum. İlk iç saha maçımızı dört gözle bekliyorum.” dedi.

"TESİSLER ÜST DÜZEY"

Trabzonspor’un tesislerinden övgüyle bahseden Sikan, “Gerçekten en üst seviyede imkânlar var. Sahalar, spor salonları, toplantı odaları… Bir oyuncunun kendini geliştirmesi için gereken her şey burada mevcut. Bu da benim için büyük bir avantaj.” ifadelerini kullandı.

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Geçen sezon yaşadığı sakatlıkların performansını etkilediğini dile getiren Danylo Sikan, “Özellikle burun kırığı yaşadım ve bu süreç beni fiziksel olarak zorladı. Sakatlıktan dönüş sürecinde ritim yakalamak için zamana ihtiyacım oldu. Şu anda her yönümü geliştirmek için çalışıyorum. O yüzden buradayım ve en iyimi ortaya koymak için mücadele edeceğim.” dedi.