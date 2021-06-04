Şike Kumpası Davası'nda karar günü

"Futbolda şike kumpası" davasında kararlar açıklandı. Duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

Mahkeme heyeti, davada sona gelindiğini söyledi. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı kararı okudu.





HİDAYET KARACA: 1406 YIL HAPİS

Kapatılan Samanyolu'nun Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya, "Futbolda Şike Kumpası" davasında 1406 yıl hapis cezası verildi.

AHMET KALENDER: EN AZ 588 YIL HAPİS

Şike soruşturmasını ilk başlatan polis Ahmet Kalender'e, FETÖ kumpasından en az 588 yıl hapis cezası verildi.

LOKMAN YANIK: 161 YIL 8 AY HAPİS

Eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

NAZMİ ARDIÇ: 1972 YIL 10 AY HAPİS

Dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.





