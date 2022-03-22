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    'Şikebahçe' diyen kullanıcı adli para cezasına çarptırıldı

    Fenerbahçe hakkında "şikeci" ve "şikebahçe" şeklinde yorum yapan kişiye 4 bin lira ceza verildi.
    • AA
    • 22.03.2022 - 16:51
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    'Şikebahçe' diyen kullanıcı adli para cezasına çarptırıldı

    Sosyal paylaşım sitesinde Fenerbahçe Spor Kulübü hakkında "şikeci" ve "şikebahçe" ifadelerini içeren yorumda bulunduğu tespit edilen kişiye adli para cezası verildi.

    Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) üyesi avukatlar, sosyal, yazılı veya görsel medyada kulübe yönelik hakaret içerikli söz ve yorumlarla ilgili tespit çalışmaları yapıyor.

    "ŞİKECİ" SÖYLEMİ BAŞINI YAKTI

    Bu kapsamda Bartın'da yaşayan F.A'nın Facebook üzerinden, "Hocam oynanan bu tiyatroya inanıp aldanma. Mesele şikecileri şampiyon yapmak kanmayın bunlara" ve "Hocam şikebahçe olmasın da kim olursa olsun böyle daha iyi" şeklinde yorum yazdığını tespit eden avukatlar, bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Avukat Göksen Eren tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan F.A, savunmasında "yorumu kendisinin yaptığını ancak bir zümreyi hedef ve suçlama kastının olmadığını" söyledi.

    Şikebahçe diyen kullanıcı adli para cezasına çarptırıldı #1

    ADLİ PARA CEZASI ALDI

    Şüpheli F.A'nın söz konusu yorumlarının 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. maddesinde geçen "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" suçu kapsamına girdiğine kanaat getiren savcılık, bu suçun Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "ön ödemeye tabi" suçlardan olması gerekçesiyle şüphelinin 4 bin lira adli para cezası ödemesine karar verdi.

    Şüpheli F.A'nın belirlenen miktarı ödemediği takdirde hakkında dava açılacağı uyarısı da yapıldı. Söz konusu ödeme emrini aldıktan sonra 9 Şubat'ta belirlenen miktarı yatıran şüpheli, "alındı" belgesini Başsavcılığa sundu.


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