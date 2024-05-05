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Simge Sağın, Eser Yenenler'in YouTube programına konuk oldu.

Icardi ve "Aşkın Olayım" şarkısıyla ilgili açıklamalar yapan Sağın Icardi'ye dua ettiğini açıkladı.

"Ben artık fanatik Beşiktaşlı değilim"

Sağın açıklamalarında,

O her şarkının başına gelecek bir şey değil bence. O, nasıl olduysa ben de hala inanamıyorum. Evren bir mucize yarattı ve bana bunu yaşattı.



Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim. Fanatikliğimi geçen yıl bunları yaşarken bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Yaşadığım şey, benim fanatikliğimin de üstüne çıktı. Artık bir yerde hem sanatçılığımın hem de o kadar dinleyicinin karşısında bir duruş sergilemem gerekiyordu. Ben olması gereken, doğruyu uyguladım ve oraya gittim. İyi ki gitmişim diyorum. Çünkü yok sayılamayacak bir şey oldu orada. Artık benim ne fanatikliğim ne Beşiktaşlılığım hiçbir şeyim kalmadı. Benim sanatçılığım çok daha ağır bastı. Gittim, çok keyifli bir geceydi. Hayatımın en ilginç gecelerinden biriydi.