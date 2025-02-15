Simon Banza, Trabzonspor tarihine geçti

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Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor'da maça ilk 11'de başlayan Simon Banza, 17. dakikada Rafa Silva'nın savunmadaki hatasıyla topu ağlara gönderdi.

TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Banza, bu sezon ligdeki 14. golünü kaydederken bordo-mavili takımın tarihine geçti.

Yıldız isim, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de bir sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan dördüncü yabancı futbolcu oldu.

Trabzonspor'da daha önce bu başarıyı Maxi Gomez (2022/23), Alexander Sörloth (2019/20) ve Jacek Cyzio (1992/93) yakalamıştı.

"BİR SONRAKİ MAÇA HAZIRLANACAĞIZ"

Simon Banza, kritik 90 dakikanın ardından önemli açıklamalara imza attı. Mücadeleyi değerlendiren Banza, şunları dedi:

İlk yarıdan başlarsak, iyi bir oyun ortaya koyduk. İkinci golü atabilsek, işler bizim için daha güvenli olabilirdi. İkinci yarıya Beşiktaş bizden daha iyi başladı. Skoru koruyamadık. Arka arkaya goller yedik. Gerçekten bugün iyiydik. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Bir sonraki maça hazırlanacağız.

"SEZON SONUNDA GÖRECEĞİZ"

Ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a attığı goller hakkında konuşan 28 yaşındaki santrfor, şu ifadeleri kullandı: