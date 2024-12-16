Simon Banza'dan hakem kararına tepki: İncelenmesi lazım

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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Mücadele, 90+8. dakikada Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine gol atmasıyla birlikte Galatasaray'ın 4-3'lük galibiyetiyle sonlandı.

"İNCELENMESİ VE ÜZERİNE DÜŞÜNÜLMESİ LAZIM"

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Simon Banza, karşılaşmasının ardından hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Simon Banza maç sonrası "Galatasaray maçını kazanmaya gelmiştik ama olmadı. Galatasaray'ın attığı golleri değerlendirmemiz lazım. İkinci gol ve penaltı! Faul de yok, penaltı da! Bunun incelenmesi, üzerine düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Demokratik Kongolu futbolcu ayrıca "Takımımla gurur duyuyorum, Trabzonspor asla pes etmez. Yanlışlarımızı düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.