Simon Deli'nin sahadan çekilmemek için başkana yalvardığı anlar gündem oldu Süper Lig'de oynanan 17. hafta mücadelesinde İstanbulspor, hakem kararlarını beğenmeyerek Trabzonspor maçının 74. dakikasında sahadan çekilmişti. Takımın savunma oyuncusu Simon Deli'nin başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun önünde diz çökmesi geceye damgasını vurdu.

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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor- Trabzonspor maçının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti.

İstanbulspor'un stoperi Simon Deli, sahada kalmak için başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun önünde diz çöktü. Bu anlar sosyal medya ve dünya basınında geniş yankı buldu.

VAR inceledi, golü verdi

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maçın 68’inci dakikasında bordo-mavili takım, Onuachu’nun golüyle 2-1 öne geçti. Ancak golden önce Trabzonspor ceza sahası içinde Loshaj yerde kaldı.

Penaltı bekleyen İstanbulsporlu Loshaj’ın pozisyonunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, bordo-mavili ekibin bulduğu golü VAR incelemesinin ardından geçerli saydı.

Soyunma odasına gidildi

Gol kararının ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncuları soyunma odasına davet etti.

Daha sonra yöneticiler de sahaya indi ve bunun ardından oyuncular soyunma odasına gitti. Bazı oyuncular bir süre karşılaşmanın yeniden başlaması için beklese de sarı-siyahlı futbolcular, soyunma odasına yöneldi ve karşılaşma 74’üncü dakikada durdu.

Soyunma odasından geri gelen İstanbulsporlu Mehmet Yeşil, hakemlerle el sıkışarak sahaya çıkmayacaklarını belirtti. Hakemler de bu olayın ardından soyunma odasına gitti.