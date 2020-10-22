Simon Falette: Fenerbahçe'de kalmak isterdim

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Simon Falette, Türkiye'de kalmak istediğini ancak sarı-lacivertlilerin kendisini kadroda düşünmediğini söyledi.

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Hannover 96'ya transfer olan Simon Falette, Almanya'da bir röportaj verdi.

28 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da kalmak istediğini ancak anlaşma sağlanamadığını belirtti.

İşte Falette'nin sözleri:

"FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTERDİM"

"Transfer döneminde zamana ihtiyacım vardı, düşündüm, her şeyi değerlendirdim, tekliflere baktım. Fenerbahçe'de kalmak isterdim ancak bir çözüm bulamadık."

"TANRI'NIN BENİM İÇİN FARKLI BİR PLANI VAR"

"Tanrı'nın benim için farklı bir planı var, buna inanıyorum. Frankkurt'taki harika yıl ve Avrupa Kupası yarı finali için, Türkiye'deki müthiş zaman için Tanrı'ya şükrediyorum. Umarım Hannover'de de aynısı olacak."





"EŞİM VE ÇOCUKLARIM HALA İSTANBUL'DA"

"Eşim ve çocuklarım hala İstanbul'da. Çocuklarım okula gidiyor. Hannover'de yeni bir okul ve daire bulduktan sonra gelecekler. Aile benim için çok önemli, sürekli birlikte olmamız lazım."

"Hannover aslında bir Bundesliga takımı. Şu anda doğru yoldayız ve başımız dik. Takım olarak daha iyi işler yapmamız gerekiyor, iyi oyunculara sahibiz ve bir sorun olmayacaktır."

"Babamla konuştum ve bu görüşme benim için çok önemliydi. Bana Hannover'e gitmemi önerdi. '28 yaşındasın ve bir şeyler öğrenmeye açıksın. Hannover, senin için çok iyi olacak' dedi. Böylece Hannover'e gittim."

"Ben lider doğdum, benim karakterim bu. İletişim benim için çok önemlidir, sahada çok fazla konuşmak gerektiğine inanırım."