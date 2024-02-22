Simon Kjaer'in menajerinden Fenerbahçe itirafı

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Futbol kariyerine İtalya Serie A ekibi Milan'da devam eden Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer'in menajerinden çarpıcı bir itiraf geldi.

34 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri Mikkel Beck, Ocak ayında Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğunu açıkladı.

"Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğu bir gerçek"

Bold'a konuşan Mikkel Beck, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğu bir gerçek. O, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var. Ancak Milan'la böyle bir durumda sezon ortasındayken, değişime gitmek istemedi. Simon şu anda yüzde 100'üyle Milan'a odaklanmış durumda.