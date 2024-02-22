Simon Kjaer'in menajerinden Fenerbahçe itirafı

Futbol kariyerine İtalya Serie A ekibi Milan'da devam eden Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer'in menajerinden çarpıcı bir itiraf geldi.
34 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri Mikkel Beck, Ocak ayında Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğunu açıkladı.
"Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğu bir gerçek"
Bold'a konuşan Mikkel Beck, şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğu bir gerçek. O, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var. Ancak Milan'la böyle bir durumda sezon ortasındayken, değişime gitmek istemedi. Simon şu anda yüzde 100'üyle Milan'a odaklanmış durumda.
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde savunma hattını Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü'yle güçlendirmişti.
Fenerbahçe'de iz bırakmıştı
2015-2016 sezonunun yaz transfer döneminde Lille'den 7.65 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli savunma oyuncusu, gösterdiği iyi performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelmişti.
2017 yılında Fenerbahçe'den ayrılan 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya imza atan Kjaer, 2020'de şimdilerde formasını giydiği Milan'a transfer oldu.
Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kjaer, Fenerbahçe formasını 88 resmi maçta giymişti. Başarılı isim, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle mücadele etmişti.
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