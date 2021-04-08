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    Simone Inzaghi koronavirüse yakalandı

    Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 14:29
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    Simone Inzaghi koronavirüse yakalandı

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi'nin koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

    EŞİ DE DUYURDU

    Inzaghi'nin eşi Gaia Lucariello, sosyal paylaşım platformu Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "Maalesef, evde yapılan testten sonra tüm ailemiz koronavirüs pozitif çıktık. Şu anda iyiyiz ve protokol gereği tecritteyiz." ifadelerini kullandı.

    İtalyan basını, sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Inzaghi'nin 5 Nisan'da ailesiyle doğum gününü kutladığına dikkati çekti.

    Teknik direktör Inzaghi'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Lazio takımında da durumu kontrol altına almak için her gün test yapılacağı aktarıldı.

    Simone Inzaghi koronavirüse yakalandı #1

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