Süper Lig’in 23’üncü haftasında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa’nın 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Sinan Bolat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MAÇA İYİ BAŞLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Sinan Bolat, şu yorumlarda bulundu:

Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Maçın hakimiyeti 90 dakikaya bakarsak bizdeydi. 3 tane çok şık gol attık. Çok iyi galibiyet oldu. Benim açımdan ilk maçım, ilk 3 puan. İnşallah devamı gelir. Topa temas etsem, auta gitse hakem faul verirdi. Gol olunca başka karar verildi. Talihsizlik yapacak bir şey yok