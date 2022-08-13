Sinan Bolat, Dries Mertens'i yorumladı

Galatasaray'ın eski kalecilerinden olan ve kariyerine şu sıralarda Belçika'nın KVC Westerlo ekibinde devam eden Sinan Bolat, Dries Mertens ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2014-2015 sezonlarında Galatsaray forması da giyen milli oyuncu Sinan Bolat, yakından tanıdığı Dries Mertens'in sarı-kırmızılılara transferini değerlendirdi.

Sinan Bolat'ın açıklamaları:

Tecrübeli kaleci Bolat, "Galatasaray'da sahada ve günlük hayatta çok eğleneceğine eminim" diyerek Belçikalı futbolcuya başarı dileğinde bulundu.

Bolat, futbolcunun Türkiye'de karşılanma şeklini ise "Kendi türünün yıldızları için tipik bir örnek" olarak tanımladı.





"Kulüpler ve taraftarlar sabırsız"

Sinan Bolat, "Türkiye'de bir adı ve geçmişi olan, kariyerini genellikle orada sonlandıran futbolcuları transfer etmekten hoşlanıyoruz. Nedeni de basit. Kulüpler ve taraftarlar genellikle sabırsız ve bu tür 'yıldız' ya da 'büyük isim' transferleri sayesinde hızlı bir şekilde sonuç almayı umuyorlar. Bu bağlamda sadece gençlerle oynamak, sert darbeler sonrası hassaslaşıyor." ifadesini kullandı.





"Galatasaray'ın inanılmaz olduğunu keşfedecek"

Tecrübeli file bekçisi, "Mertens, uzun yıllardır transfer edilen en iyi oyunculardan ve gelişine bu kadar ilgi gösterilmesi de doğal. Kendisini adapte etmek için gerekli niteliklere sahip. Napoli'de taraftarların önünde oynama alışık olsa bile Galatasaray'ın inanılmaz olduğunu keşfedecek" yorumunda bulundu.

"Türkiye'de insanlar futbol için yaşıyor"

Galatasaray taraftarlarının gücüne değinen Bolat, "Tıpkı Napoli'de olduğu gibi Türkiye'de de insanlar futbol için yaşıyor" diyerek sözlerini tamamladı.



