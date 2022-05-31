Sinan Bolat, Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Sinan Bolat, Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Berke Özer ile yolların ayrılmasından sonra yeni kaleci arayışına giren Fenerbahçe'nin Sinan Bolat'a yöneldiği iddia edildi. Peki, Sinan Bolat, Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Yeni sezon planlamasını yapan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'u açıkladıktan sonra futbolculara yönelmek istiyor.

Yeni transferler yapmak ve sezonu şampiyon kapatmak isteyen Fenerbahçe, Berke Özer ile yolları ayırdı.

Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisi olan Altay'a sahip olan sarı-lacivertli ekip, bir kaleci transferi daha yapmak istiyor.

Berke Özer'den sonra boşalan yeri doldurmak isteyen Fenerbahçe'nin Sinan Bolat ile ilgilendiği iddia edildi.

Altay Bayındır'ın sakatlanması durumunda kaleyi tecrübeli bir eldivene bırakmak isteyen Fenerbahçe'nin Bolat ile anlaşıp anlaşmadığı merak ediliyor.

Detaylara hakim olmak isteyenler ise "Sinan Bolat, Fenerbahçe ile anlaştı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Sinan Bolat, Fenerbahçe ile anlaştı mı? İşte yanıtı...

Sinan Bolat, Fenerbahçe ile anlaştı mı?

NTV SPOR'un haberine göre; Berke Özer'in takımdan ayrılması nedeniyle yedek kaleci arayışına başlayan Fenerbahçe, Sinan Bolat’a yöneldi.

Devre arasında da gündeme gelen Sinan Bolat ile bir kez daha temas kuruldu.

Gent ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsündeki milli kaleci de Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor.

Sinan Bolat, Türkiye'de daha önce Kayserispor ve Galatasaray formalarını da terletti.