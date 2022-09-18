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    Sinan Engin: Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i getirmeyi çok istedi

    Sinan Engin: Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i getirmeyi çok istedi

    Spor yorumcusu Sinan Engin, başkan Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i takımın başına getirmek istediğini ancak bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.
    • 18.09.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 11:01
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    Beşiktaş’ın İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Valerien Ismael için tehlike çanları çalıyor.

    Beyaz TV ekranlarına yayınlanan Beyaz Futbol programında Sinan Engin’den flaş bir açıklama geldi.

    Sinan Engin açıklamasında Şenol Güneş’in Beşiktaş’ı hak ettiğini belirterek, ‘’Ahmet Nur Çebi Başkan, Şenol Güneş'i getirmeyi çok istedi. Sırf Trabzonlu davasına getiremedi. Bence getirebilirdi. Buna takılması çok gereksizdi." İfadelerini yer verdi.

    Sinan Engin: Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş i getirmeyi çok istedi #1

    2 kez şampiyonluk yaşadı

    Milli takım sonrası takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş tatilini uzun süredir Trabzon’da geçiriyor.

    Başarılı teknik adam siyah-beyazlı takımda 2 kez Süper Lig şampiyonluğu kazanmıştı.

    Sinan Engin: Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş i getirmeyi çok istedi #2


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