Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra cezalı Kaan Ayhan ve gıda zehirlenmesi geçiren Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.
GALATASARAY'DAN BARIŞ ALPER AÇIKLAMASI
Barış Alper ile ilgili kulüpten, şu açıklama yapılmadı:
Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.
İSVİÇRE'YE GİDİYOR
Öte yandan Barış Alper Yılmaz konusunda sarı-kırmızılıları sevindiren bir gelişme yaşandı.
Milli futbolcu, bu akşam özel uçakla İsviçre'ye gidecek.
Başarılı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde karşılaşmada süre alabilecek.
"BARIŞ ALPER'İ İSHAL İSHAL OYNATIRIM"
Bu olay sonrasında ise futbol yorumcusu Sinan Engin, Asist Analiz YouTube kanalında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Sinan Engin, şu ifadeleri kullandı:
Barış Alper Yılmaz ishalse de oynar. İshal, kusma falan durdurmaz Barış Alper'i. Aşırı beslenmeden ishal olmuş, çok geçmiş olsun. Ben, Barış Alper'i ishal ishal oynatırım.
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