Sinan Engin: Ben, Barış Alper'i ishal ishal oynatırım Futbol yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys'la yapacağı maçta oynaması belirsizliğini koruyan Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çekici bir yorumda bulundu.

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Haber Merkezi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra cezalı Kaan Ayhan ve gıda zehirlenmesi geçiren Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

GALATASARAY'DAN BARIŞ ALPER AÇIKLAMASI

Barış Alper ile ilgili kulüpten, şu açıklama yapılmadı:

Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.

İSVİÇRE'YE GİDİYOR

Öte yandan Barış Alper Yılmaz konusunda sarı-kırmızılıları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Milli futbolcu, bu akşam özel uçakla İsviçre'ye gidecek.

Başarılı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde karşılaşmada süre alabilecek.

"BARIŞ ALPER'İ İSHAL İSHAL OYNATIRIM"

Bu olay sonrasında ise futbol yorumcusu Sinan Engin, Asist Analiz YouTube kanalında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sinan Engin, şu ifadeleri kullandı: