Adana Demirspor, Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray ile oynadıkları maçın 30’uncu dakikasında sahadan çekildi.
Fenerbahçe Kulübü ise Adana ekibinin sahadan çekilmesi üzerine paylaşımda bulundu.
"TÜRK FUTBOLUNU NE HALA GELDİNİZ"
Sarı-lacivertliler, şu ifadeleri kullandı:
Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,
Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!
Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!
Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!
Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!
"GEL BUNLARA ABİLİK YAPMA ZAMANIN GELDİ"
Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise spor yorumcusu Sinan Engin, çarpıcı açıklamalara imza attı.
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Engin, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan tartışmayı bitirecek olan formülü açıkladı.
Engin, şu sözleri sarf etti:
Ey Beşiktaş neredesin. En büyük abi Beşiktaş sen neredesin ya! Ortalığı bıraktın sarı-lacivert, sarı-kırmızılı takımlara.. Gel bunlara abilik yapma zamanın geldi.
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