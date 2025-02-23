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Haber Merkezi

Süper Lig'de 25. haftanın kapanışı dev derbiye sahne olacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ezeli rakiplerin mücadelesi 24 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi ise Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

YABANCI HAKEM TARTIŞMALARINA TEPKİ

Bu maç öncesinde ise spor yorumcusu Sinan Engin açıklamalarda bulundu.

Engin, Beyaz TV'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yabancı hakem tartışmalarına tepki gösterdi.

"ŞAMPİYONLUĞU KİM HAK EDİYOR GÖRELİM"

Engin, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe 'yapı var' diyor di mi? Oynayın görelim Pazartesi günü. Galatasaray iyi takım. Avrupa'yı boşver, Türkiye'de iyisin. Yabancıymış, yerli hakemmiş, Mariborluymuş falan filan bırakın arkadaş bu işi! Çıkın oynayın, iyi takım kim görelim. Kim hak ediyor bu şampiyonluğu görelim!

"GALATASARAY YENERSE DESİN Kİ..."

Engin, sözlerine şöyle devam etti:

Galatasaray yenerse desin ki 'Al kardeşim yapı da yoktu, istediğiniz hakemi getirdiniz, onda da yendik sizi.

"ÇIKIN OYNAYIN"

Sinan Engin, şunları dedi:

Fenerbahçe de yenerse şampiyonluğun büyük favorisi olur. Olay biter. Çıkın oynayın.

"NE OLACAK YABANCI HAKEM GELİRSE"

Yabancı hakem eleştirilerine yanıt veren Engin, şöyle konuştu:

Nedir kardeşim kıyamet kopardınız. Ne olacak yabancı hakem gelirse...

"GALATASARAY DERBİYE HALİL UMUT MELER'İ İSTEDİ"

Engin, Slavko Vincic atamasından önce Galatasaray'ın derbiye Halil Umut Meler'i istediğini söyledi.