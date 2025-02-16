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Süper Lig'in 25. haftası, sezonun en kritik maçına sahne olacak.

Derbi mücadelesinde, Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray ile Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Bu dev müsabaka ise 24 Şubat Pazartesi akşamı saat 19.00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

SİNAN ENGİN'DEN YABANCI HAKEM İDDİASI

Spor yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem iddiasında bulundu.

Engin, derbinin hakeminin yüksek ihtimalle yabancı olacağını söyledi.

"DERBİNİN HAKEMİ MUTLAK YABANCI OLACAK"

Sinan Engin, şunları dedi:

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi yabancı olacak. VAR ve AVAR da yabancı olacak. Avrupalı olacak. En iyi Avrupalı hakemi futbol federasyonu getirecek. Derbinin hakemi mutlak yabancı olacak. Maçın triosu yabancı hakemlerden oluşacaktır. Yüzde 1 Türk olma ihtimali var, o da olmaz. Avrupa'da çok önemli hakemlerle temastalar. En iyisini araştırıyorlar.

"GALATASARAY'IN KARŞI ÇIKACAĞINI SANMIYORUM"

Galatasaray'ın derbi hakeminin yabancı olmasına karşı çıkmayacağını söyleyen ve TFF yöneticisi Ural Aküzüm'ün, "Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak." açıklamasını değerlendiren Sinan Engin, şu sözleri sarf etti:

Galatasaray'ın karşı çıkacağını sanmıyorum. Ural Aküzüm söyledi ama tam hakim değil sanırım o konuya. Yabancı hakem olacağını düşünüyorum.

"HAKEM TÜRK OLURSA, DERBİDEN SONRA DÜDÜĞÜ ASILIR"

Sinan Engin, son olarak şu şekilde konuştu: