Sinan Engin: Galatasaray, Gabriel Sara transferinde kazıklandı Ünlü yorumcu Sinan Engin, yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Gabriel Sara için ödediği 18 milyon euronun yüksek olduğunu belirtti ve Kerem Demirbay'ın Sara'dan daha yetenekli olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Sinan Engin, Asist Analiz programında ilginç bir açıklamada bulundu.

Engin, Galatasaray'ın Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara için ödediği 18 milyon euro bedelinin yüksek olduğunu ve bu transferde 'kazıklandığını' iddia etti.

"KEREM DEMİRBAY DAHA İYİ"

Sinan Engin, Kerem Demirbay'ın oyun yeteneği ve performansının Gabriel Sara'dan çok daha iyi olduğunu belirtti. Engin'in bu açıklamaları, Galatasaray taraftarları ve futbol yorumcuları arasında geniş yankı uyandırdı.

Engin'in yorumları, Galatasaray'ın transfer stratejileri ve oyuncu değerlendirmeleri hakkında tartışmalara yol açtı.