Sinan Engin hakemlere seslendi: Torreira'ya kart çıkarmayın Galatasaray, henüz sezonun 6. haftasında önemli bir avantajı elde etti. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken ünlü spor yorumcusu Sinan Engin de derbiye dair değerlendirme yaptı.

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Haber Merkezi

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 20. dakikada Lucas Torreira, 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin golünü 63. dakikada, penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

Asist Analiz YouTube kanalında Sinan Engin, Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Galatasaray taraftarının 'Okan Buruk kaybedince gidecek' demeleri çok ayıptı. 2 defa arka arkaya şampiyon olan bir teknik direktörün illa Fenerbahçe'yi mi yenmesi gerekiyor? Al, Fenerbahçe'yi yendi.

"TORREIRA'YA KART GÖSTERMEYİN, ÇOK AKILLI OYNUYOR"

Senin takımında Torreira varsa orta sahada rahatsın. Söylüyorum hakemlere. Bu Torreira'ya kart göstermeyin, kartlık hareket yapmıyor. Torreira, her maç 8-10 faul yapıyor, kartlık fauller yok. Çok akıllı oynuyor.

"İÇ SAHADA OSIMHEN - ICARDI'Yİ OYNATIRIM"

Okan Buruk'un yerinde olsam, iç saha maçlarında muhakkak Osimhen - Icardi ikilisiyle oynarım. Zaman zaman Mertens, zaman zaman Yunus Akgün kulübeye gelebilir.

"OSIMHEN DİREKT OYNUYOR, EN-NESYRİ HALA DİREKT OYNAMIYOR"

Osimhen denilen bir oyuncu alınıyor, sen de En-Nesyri'yi alıyorsun. Birisi gelir gelmez direkt oynuyor, bir tanesi hala direkt oynayamıyor. Ben En-Nesyri transferinin doğru bir transfer olmadığını söylemiştim. Yine söylüyorum.

"ACUN ILICALI'YA SÖYLEDİM, 'MOURINHO İSTEMİYOR' DEDİ"

Sevgili Acun Ilıcalı'ya 'Şu oyuncu var, alsanıza' dedim. 'Mourinho istemiyor' dediler. Mourinho'nun istediği oyuncular alındı.

"KÜÇÜK DEV ADAM FİYAKANI BOZAR"

Mourinho, bana göre Türkiye'yi küçümsüyor. Sen Türk futbolunu küçümsersen, Küçük Dev Adam gelir ve balonunu patlatır, fiyakanı bozar. Küçük Dev Adam da Okan Buruk.