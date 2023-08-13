Sinan Engin: Şampiyon olamayan takım batar Spor yorumcusu Sinan Engin, Kayserispor Galatasaray maçının ardınan açıklamalarda bulundu. Engin, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ciddi harcamalar yaptığını şampiyon olamayan takımın batacağını söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Cimbom her ne kadar tehlikeli pozisyonlar üretse de skoru bulamadı ve maç 0-0 berabere sonuçlandı.

Maçın ardından spor yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'de çıktığı bir programda açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'ın olmazsa olması Torreira"

Engin açıklamalarında,

"Şu maça bakıyorsun, birinin tahtası kapalı, birinin tahtası da açık her taraf açık. Paralar darphaneler Galatasaray'a çalışıyor ve berabere bitiyor. Kağıt üzerinde Galatasaray uçan takım diyorsun ama Kayserispor'un da o kadar pozisyonu var. Galatasaray'ın olmazsa olmazı yoktu bugün, Torreira."

"Puan kaybının nedeni bir çok şey olabilir. Kadronun henüz oturmaması, yeni oluşum, Icardi'nin ikinci yarı girmesi, Torreira'nın olmaması, ideal 11'in henüz bulunamaması ve Kayserispor'un direnci. Ben ilk hafta oyuncu ve takımları taktik olarak eleştirmem. 45 derece orası, nem vs. futbol oynamak kolay değil şuanda. 4-5. hafta geçtikten sonra iyi oyunlar gelir."

"Şampiyon olamayan takım batar"