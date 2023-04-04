Sinan Engin: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ı bekliyor Sergen Yalçın'a yakınlığı ile bilinen Sinan Engin, 50 yaşındaki teknik adamın Milli Takım'ı beklediğini söyledi.

Beşiktaş'taki görevinden geçen sezon ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmayan Sergen Yalçın için Milli Takım iddiası gündeme geldi.

Yalçın'a yakınlığı ile bilinen Sinan Engin, 50 yaşındaki teknik adamın Milli Takımı beklediğini dile getirdi.

Sinan Engin, Radyo Gol'deki açıklamasında şöyle konuştu:

"Sergen Yalçın'ı Fenerbahçe için zannetmiyorum, biraz fazla Beşiktaşlı olduğu için. Bildiğim kadarıyla Sergen, Milli Takım'ı bekliyor. Çoktan beri var. Öyle anladım."

Sergen Yalçın ne demişti?

Başarılı teknik adam için kısa bir süre önce yine Milli Takım haberleri çıkmış ancak Yalçın bu haberleri yalanlamıştı.