Sinan Engin: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni hocası olur Futbol yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni sezondaki teknik direktörünün Sergen Yalçın olacağını ifade etti.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun bitmesine sayılı haftalar kala gelecek yılın planlamasına başlayan Beşiktaş istikrarı hedefliyor.

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe'nin teknik direktörlük yaptığı siyah-beyazlılarda yeni bir isim aranıyor.

Topraktepe'yi yeniden yardımcı antrenörlüğe getirmeyi planlayan Beşiktaş, yerli bir çalıştırıcıyla anlaşmayı düşünüyor.

Sinan Engin'den teknik direktör iddiası

Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Nuri Şahin'in isimlerinin öne çıktığı siyah-beyazlıların olası yeni teknik direktörü için futbol yorumcusu Sinan Engin'den çarpıcı bir iddia geldi.

Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta yöneticilik de yapan Engin, Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörünün Antalyaspor'dan ayrılma kararı alan Sergen Yalçın olacağını söyledi.

"Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olur"

Sinan Engin, konuya dair şu sözleri sarf etti:

Sergen Yalçın yeni sezonda Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olur. Yönetim rahatlamak istiyorsa Sergen Yalçın'ı getirir.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş kariyeri

2020-2021 sezonunda Beşiktaş'la Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını puansız tamamlayıp Süper Lig'de de 15 haftada liderin 18 puan gerisine düşünce görevinden istifa etmişti.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında çıktığı 79 resmi maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşayarak 1.84 puan ortalaması yakalamıştı.