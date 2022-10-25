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    Sinan Engin: Sergen Yalçın takım çalıştırmak istemiyor

    Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş taraftarının takımın başında görmek istediği Sergen Yalçın hakkında konuştu.
    • 25.10.2022 - 10:16
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    Sinan Engin: Sergen Yalçın takım çalıştırmak istemiyor

    Beşiktaş'ın Hatayspor mağlubiyetinin ardından siyah-beyazlılarda yaşananları Sinan Engin değerlendirdi.

    Taraftarın istediği Sergen Yalçın'la ilgili yaptığı görüşmeyi aktardı.

    Siyah-beyazlılar hakkında konuşan Sinan Engin, "Beşiktaş için ileriye bakıyorum, tabloyu görüyorum. Valerien Ismael ile devam edecek gibi görünmüyor. Beşiktaş'ın devre arası Ismael ile yolları ayırması gerekebilir. İki ileri, bir geri!" ifadelerini kullandı.

    Sinan Engin: Sergen Yalçın takım çalıştırmak istemiyor #1

    "Şu an için takım çalıştırma düşüncesi yok"

    Öte yandan Valerien Ismael'in takımdan ayrılması durumunda taraftarın en çok istediği iki isimden biri olan Sergen Yalçın ile görüştüğünü aktaran Engin, "Sergen Yalçın ile konuştum, takım çalıştırmayacak. İstemiyor yani… İkna ederler mi bilmiyorum ama şu an için böyle bir düşüncesi yok." şeklinde görüş bildirdi.

    Sinan Engin: Sergen Yalçın takım çalıştırmak istemiyor #2


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