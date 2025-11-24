Sinan Engin'den Beşiktaş'a sert eleştiri: Bu yönetimin ömrü çok uzun değil Beşiktaş'ta peş peşe gelen kötü sonuçların ardından ünlü yorumcu Sinan Engin, Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'ı sert sözlerle eleştirdi. Engin, "Sergen Yalçın ve Serdal Adalı’nın işi çok zor. Serdal Adalı yönetiminin çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum." dedi.

Sinan Engin, Adalı yönetiminin ömrünün uzun olmayacağını belirtti. Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışına yara aldı. Maçın ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar başkan Serdar Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti. BİR ELEŞTİRİ DE ENGİN'DEN GELDİ Karşılaşmayı Asist Analiz Youtube kanalında değerlendiren Beşiktaş'ın efsane ismi Sinan Engin de Adalı ve Yalçın'ı sert sözlerle eleştirdi. Engin, Adalı yönetiminin Beşiktaş'ta uzun ömürlü olamayacağını vurguladı. "ADALI YÖNETİMİNİN UZUN ÖMÜRLÜ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM" Sinan Engin konuyla ilgili şunları söyledi: "Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'nın işi çok zor. Serdal Adalı yönetiminin çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. İşi gerçekten zor; Beşiktaş taraftarı artık tahammül edemiyor. Bugün 'yönetim istifa' sesleri de başladı. Bu yönetim ve teknik kadro tünelin sonunu göremez."

