Sinan Engin'den Erden Timur açıklaması: Sezon sonu Galatasaray'ı bırakacak!

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Spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur için flaş bir iddia ortaya attı.

Sinan Engin Beyaz TV'de yaptığı açıklamada, "Erden Timur, sezon sonunda bırakıyor. Aldığım duyum bu. Sezon sonunda bırakmayı düşünüyor. Bırakacağını duydum." dedi.

"Dursun Bey'le mi arası bozuk bilmiyorum"

Sinan Engin ayrıca,

"Galatasaray'da çok önemli işler yaptı. Galatasaray taraftarının da bir numaralı sevgilisi. Dursun Bey'le mi arası bozuk bilmiyorum. Türk futbolunda çok samimiyetsiz bir ortam olduğunu düşünüyor. Galatasaray taraftarının bir numarası. İkinci bir Abdülkerim Albayrak gibi."