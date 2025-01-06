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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken tribünlerde "yönetim istifa" sesleri vardı.

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun oynattığı futboldan memnun olmayan sarı-lacivertlilerde puan farkının 8 olması protesto edildi.

Mourinho da maçtan sonra yaptığı açıklamada şu ifadelerle MHK'ye ve hakemlere yüklendi:

Sadece bugün değil, sadece bugün olsaydı (hakem hataları) çok daha iyi durumda olurduk. Ben Türkçe konuşmuyorum, TV izlemiyorum, gazete okumuyorum, sosyal medya takip etmiyorum ama benim de düşüncelerim var. 35 yıllık futbol kariyerimde böylesini daha önce hiç görmedim. Bu boyut, anlaşılabilir sınırların ötesinde. Tek başına bir kulübün, bu var olan sistemi yok edebileceğini düşünmüyorum. Bu lig, benim ligim ama aslında sizin liginiz, bu ülkedeki çocukların ligi. Siz bu ligin statükosundan mutluysanız mutlu olun. Tek başına bir kulüp bunu çözmeyecektir. İçimizdeki bölünme de çözemeyecektir. Güçlü bir kulüp tek başına mücadele edemez.

"ŞÜKÜR Kİ LİG YURT DIŞINDA TAKİP EDİLMİYOR"

Bana en çok dokunan şey oyuncularıma olan tepkiler. Geçen sene Krunic'e, bu sene Samet'e oldu negatif. Şanslıyız ki Dusan Tadic bu tip şeylerle baş edebilir. Saklanmaz, korkmaz. Bizler için savaşmak zaten zor. Bu içimizdeki bölünmeler de yardımcı olmayacak. Tek yol var, çok çalışmaya devam etmek. Bazen iyi bazen kötü oynayabiliyoruz. Neredeyse hep VAR ve hakemler var. Şans ki bu lig yurt dışında takip edilmiyor.

"SKANDAL!"

Farkı kapatabilmemiz için kazanmamız, liderin de puan kaybetmesi gerekiyor. Biz maçları kazanacağız. Şu an olduğumuzdan daha iyi olacağız. Onlar nasıl puan kaybedecek, nasıl? Ben Türkçe konuşamıyorum ama çok fazla tekrardan ötürü bazı kelimeleri öğreniyorum; günaydın, toplantı gibi. Dün de sürekli aynı kelimeyi duydum, skandal, skandal, skandal! Yeni bir kelime öğrendim: skandal! Bu kelimeyi duydum. Bazılarınızın hoşuna gidiyor bu. En kötüsü de şu ki, kazananın hoşuna gidiyor. En kötüsü bu. Her koşulda ve bu şekilde kazanmak en kötüsü!

"NEDEN KORKUYORSUNUZ?"

Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim, tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı! Gerçeği konuşun. Bana sormayın!

SİNAN ENGİN'DEN ELEŞTİRİ

Öte yandan ünlü spor yorumcusu Sinan Engin ise Portekizlinin bu sözlerini eleştirdi.