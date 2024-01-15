ensonhaber.com

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, eşi Wanda Nara ile birlikte Güney Amerika turu yapan Mauro Icardi hakkında konuştu.

Galatasaray'da Icardi'nin yokluğunun büyük eksiklik olduğunu vurgulayan Engin, sarı-kırmızılı yönetimin bu sorunu çözmesini istedi.

"Takımın en büyük sorunu Icardi"

Takımdaki en büyük sıkıntı Icardi. Şu an antrenman yapmıyor. Dönecek bu kez de maç eksiği var denilecek... Hanımıyla beraber. Ne yapacak? Soruyorum hanımı ile ne yapacak? Yokluğu Galatasaray'ı hücumda sekteye uğratıyor. Ne olacak, ne zaman dönecek? Artık birilerinin net açıklama yapması gerekiyor. En azından dönüş tarihini açıklayın. Herkes ona göre beklentiye girsin. Sakat sakat oynattınız adamı şimdi de belirsizlik var.