Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, eşi Wanda Nara ile birlikte Güney Amerika turu yapan Mauro Icardi hakkında konuştu.
Galatasaray'da Icardi'nin yokluğunun büyük eksiklik olduğunu vurgulayan Engin, sarı-kırmızılı yönetimin bu sorunu çözmesini istedi.
"Takımın en büyük sorunu Icardi"
Takımdaki en büyük sıkıntı Icardi. Şu an antrenman yapmıyor. Dönecek bu kez de maç eksiği var denilecek... Hanımıyla beraber. Ne yapacak? Soruyorum hanımı ile ne yapacak? Yokluğu Galatasaray'ı hücumda sekteye uğratıyor. Ne olacak, ne zaman dönecek? Artık birilerinin net açıklama yapması gerekiyor. En azından dönüş tarihini açıklayın. Herkes ona göre beklentiye girsin. Sakat sakat oynattınız adamı şimdi de belirsizlik var.
"Galatasaray'a transfer şart"
Galatasaray'ın transferlere ihtiyacı var. Sol bek, 8 numara veya 10 numara. Bir an önce hamlelerin yapılması gerekiyor. Şampiyonluk yarışındaki rakibin patır patır transfer açıklıyor. Berkan dışında en azından 1 transfer daha açıklanabilirdi.
"Fenerbahçe şampiyonluğa yakın"
Öte yandan Sinan Engin, Fenerbahçe'nin son transferleriyle birlikte şampiyonluğa çok yakın olduğunu da söyledi.
Hatırlanacağa üzere geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte Dubai ve Meksika'ya giden Icardi, son olarak Brezilya'dan paylaşım yapmıştı.
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