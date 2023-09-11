Sinan Engin'den olay Beşiktaş - Fenerbahçe yorumu

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343 Digital adlı YouTube kanalında konuşan Sinan Engin, yine birbirinden çarpıcı sözlere imza attı.

Ünlü spor yorumcusu, "Beşiktaş'ın gerçek rakibi Galatasaray'dır." dedi.

"Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakibi değildir"

Bakın 'Şerefli ikincilikler' dediğimiz sezonlara, benim futbolculuk yıllarım, Süleyman Seba dönemlerinden... O zamanlara bakın hep Galatasaray'ın şampiyonlukları vardır. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakibi değildir