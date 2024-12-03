Sinan Engin'den olay iddia: Beşiktaş, ocak ayına kadar 50 milyon euro bulamazsa...

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta bir kaos bitmeden yeni krizler patlak veriyor.

Hasan Arat'ın görevini bırakması, futbol takımındaki başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un gönderilmesinden sonra ödenmesi gereken 50 milyon euroluk bir durum daha ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpte bir dönem Genel Menajerlik yapan Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Engin, "Ocak ayına kadar Beşiktaş'ın 50 milyon euroya yakın ödemesi var. Hüseyin Yücel, 'Ben ne yapacağım, nasıl ödeyeceğim? Bizim önümüze bomba atıldı' deyip kara kara düşünüyor." ifadelerini kullandı.

UEFA'DAN MEN CEZASI TEHLİKESİ

Beşiktaş yönetimi, UEFA FFP kriterlerini yerine getirmek için Ocak ayına kadar 50 milyon euroyu ödemek zorunda...

Futbolcu maaşlarının da içinde bulunduğu ödemenin yapılmaması durumunda UEFA'dan ceza gelmesi muhtemel. Beşiktaş, benzer krizden dolayı 2013 yılında Avrupa kupalarından men edilmişti.