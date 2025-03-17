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Haber Merkezi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, performansıyla adeta parmak ısırtıyor.

Son olarak Antalyaspor karşısında hat-trick yaparak Süper Lig'de 20 gole ulaşan Osimhen, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yolundaki en büyük kozu oldu.

OSIMHEN'İN GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralanan Osimhen'in Galatasaray'daki geleceği ise merak konusu.

75 milyon euroyu bulan yüksek bonservis bedeliyle ilgili çeşitli senaryolar ortaya atılırken Sinan Engin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BONSERVİSİNİ ALACAKLAR: OSIMHEN DE OYNAMAK İSTİYOR"

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Osimhen'in geleceğiyle ilgili konuşan Engin, Galatasaray'ın Nijeryalı golcünün bonservisini alacağını söyledi.

Engin ayrıca, Osimhen'in de Galatasaray'da oynamaya devam etmek istediğini belirtti.

Sinan Engin'in Victor Osimhen'le ilgili sözleri şöyle: