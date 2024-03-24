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Özel maçta Macaristan'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesinin yankıları sürüyor.

Vincenzo Montella'nın kararıyla kariyerini Ajax'ta sürdüren Ahmetcan Kaplan'la birlikte A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Semih, Ümit Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı hazırlık maçında bir gol atmış ve gösterdiği performansla beğenileri toplamıştı.

"Sen iyi insan değilsin hainsin"

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Montella'ya genç oyuncuyu kadrodan çıkardıkları için tepki gösterirken bir eleştiri de futbol yorumcusu Sinan Engin'den geldi.

Beyaz Futbol programında konuşan Engin, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı hainlikle suçladı.

Sinan Engin, İtalyan çalıştırıcıyı şu sözlerle eleştirdi:

Şu an Beşiktaş'ın en değerli oyuncusu. Taktik idmanına almıyorsun. Çocuğu oraya çağırıyorsun rencide ediyorsun Montella. Eski futbolcusun, futbolcu psikolojisinden anlaman lazım. Görüntüne baktığımda da iyi bir insana benziyorsun ama sen iyi insan değilsin. Ben duydum çok üzüldüm ama sen hainmişsin. 3 ayda çıkış yaptı, daha ne istiyorsun aradığın oyuncuyu bulmuşsun. 45 dakika oynatsana ne kaybedersin. Resmen bir genç isme hainlik yapmışsın. Büyük bir futbol ahlaksızlığı yapmışsın. Hiç sana yakışmadı Montella, gözümden de düştün. Ben sana söyleyeyim Semih Kılıçsoy, bu milli takımda her yerde oynar.