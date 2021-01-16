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    Sinan Gümüş 2 ay yok

    Türkiye Kupası'nda oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edildiği ve sahalardan 2 ay uzak kalacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2021 - 10:10
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    Sinan Gümüş 2 ay yok

    Son haftalarda ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe'nin başarısında önemli rol oynayan Sinan Gümüş'ten kötü haber geldi.

    Önceki gün Kasımpaşa ile oynanan Türkiye Kupası maçında dizinde ağrı hisseden ve ikinci yarıya çıkamayan 27 yaşındaki oyuncunun dün MR'ı çekildi ve sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edildi.

    Sinan Gümüş 2 ay yok #1

    SON DÖNEMDE FORMDAYDI

    Sinan'ın 2 ay kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon 11 maçta forma giyip, 2 gol ve 1 asist kaydetme başarısı göstermişti.

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