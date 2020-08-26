Sinan Gümüş: Çok doğru bir tercih yaptım

Geçtiğimiz yıl Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş, Podolski'nin "Onun yerinde olsam Fenerbahçe'ye gitmezdim" sözlerine cevap verdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sinan Gümüş yaptığı açıklamada çubuklu formayı giyeceği için gururlu olduğunu söylerken, "Çok mutlu ve gururluyum bu çok büyük camianın, ailenin parçası olduğum için. Hep dört gözle bekliyordum. Kampa 5 gün önce katıldım. Ortam güzel. İdmanlar baya ağır ve yoğun geçiyor. Ben geç geldiğim için ekstra idmanlar yapıyorum. Oyuncu için bunlar faydalıdır." ifadelerini kullandı.

"PODOLSKI'YE SAYGI DUYUYORUM"

Eski takım arkadaşı Lukas Podolski'nin "Onun yerinde olsam Fenerbahçe'ye gitmezdim." sözleri üzerinin hatırlatılması üzerine Gümüş, "Lukas Podolski'nin söylediklerini internetten okudum. Her oyuncunun düşünce tarzı farklıdır. Saygı duyuyorum. Kendi adıma konuşacak olursam yüzde 100 arkasındayım. Çok doğru bir tercih yaptım." şeklinde görüş belirtti.

"EMRE BELÖZOĞLU İLE 3-4 AY KONUŞTUK"

Emre Belözoğlu ile 3-4 aydır sürekli konuştuklarını ifade eden Sinan, "Bana Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, güzel, ortamının keyifli olduğunu anlattı. Ali Koç ve Erol Hocamıza çok teşekkür ettim. Üçüyle de güzel görüşmeler oldu. Fenerbahçe'yi çok güzel anlattılar." dedi.

"BENİM İÇİN TEK BİR MİLLİ TAKIM VAR"

Türk Milli Takımı'nda oynamak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen tecrübeli futbolcu, "Benim için tek bir milli takım vardır, o da Türk Milli Takımı'dır. Çok uğraştık, Türk pasaportumu almak için birkaç arkadaş yardımcı oldu. Haftaya yazılı onayı alırsak başvuru yapacağız. Pasaportumu ve Türk Milli Takımı'ndan davet gelmesini dört gözle bekliyorum." diyerek kısa zaman sonra A Milli Takım formasını giyme yollarının açılacağının sinyalini verdi.

Podolski'den Sinan Gümüş yorumu - HABERİ