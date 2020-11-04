Sinan Gümüş: Hakeme bilerek omuz atmadım

Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Sinan Gümüş, Antalyaspor maçında hakeme omuz attığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Gümüş pozisyonla ilgili kendini savundu.

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kart hakkında açıklamalarda bulundu.

Sinan Gümüş, Antalyaspor maçında sonradan oyuna girip etkili bir futbol sergiledi. Ancak 90+6. dakikada düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gördü. Sinan, buna itiraz ettiği sırada hakem Bahattin Şimşek'in yanından geçerken omzuyla çarptı ve bunun üzerine ikinci sarıyı da görerek oyundan atıldı.





"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Taraftarın tepkisini çeken gurbetçi futbolcu, kendini savundu.

Sinan Gümüş, "Kesinlikle hakeme omuz atma gibi bir amacım yoktu. Yanından geçerken yanlışlıkla çarptım. Bunu anlatmaya da çalıştım ama fayda etmedi. Herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki oyuncuya yönetimin ceza verip vermeyeceği Erol Bulut'un raporuna bağlı olacak.



