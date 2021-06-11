Sinan Gümüş: Rekabette ben de varım

Fenerbahçe'nin geçen yıl Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Sinan Gümüş gelecek sezon için umutlu.

Geride kalan sezonda istikrarsız bir performans sergileyen Sinan Gümüş, yeni dönem için umutlu.

Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe ’nin çok geniş bir kadroya sahip olduğunu belirterek, “Bu nedenle sezon öncesi hazırlık kampında herkes kendisini göstermek için elinden geleni yapacak. Rekabette ben de varım ve kendime güveniyorum” ifadelerini kullandı.

"KABUS GİBİ BİTTİ"

Sinan, geçen sezonla ilgili değerlendirmesin de ise, “Her şey çok güzel başlamıştı ancak kâbus gibi bitti. Aynı senaryoyu yaşamamak için çok daha fazla çalışıp, çok daha fazla mücadele etmeliyiz.” yorumunu yaptı.