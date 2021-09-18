Sinan Gümüş takıma geri dönmek istiyor

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Sinan Gümüş, Vitor Pereira'dan özür dileyerek takıma yeniden katılmak istiyor. 27 yaşındaki oyuncunun bu isteğinin önündeki en büyük engel Başkan Ali Koç.

Fenerbahçe'de sezon başı hazırlık kampında teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan ardından ise kendisine gelen teklifleri kabul etmeyip sarı-lacivertlilerde kalan Sinan Gümüş, yeniden takımla çalışmalara başlamak için teknik heyet ve yönetimden af bekliyor.

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Sinan Gümüş, transfer dönemisinde kendisine gelen teklifleri kabul etmeyince takımda kalmıştı.

ALİ KOÇ ÇOK KIZGIN

Ali Koç'un Almanya'dan gelen 2 milyon euroluk teklife rağmen gitmeyi reddeden Sinan Gümüş'e bir hayli kızgın olduğu ve forma giymesine sıcak bakmadığı biliniyor. Vitor Pereira'nın takıma geri çağırması durumunda bile deneyimli ismin A takımla yeniden idmanlara çıkması zor görünüyor.

SİNAN YİNE DE UMUTLU

Fenerbahçe'nin kadro dışı olmasına rağmen lisansını çıkardığı Sinan'ın yeniden takıma dahil olmak için umutlu olduğu konuşuluyor.