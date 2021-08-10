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    Sinan Gümüş, Trabzonspor'a önerildi

    Sinan Gümüş, Trabzonspor'a önerildi

    Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş, menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildi. Son kararı Abdullah Avcı verecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 11:08
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    Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Caner Erkin'le birlikte kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş, Trabzonspor'a önerildi.

    ÖNCELİĞİ ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ OLAN KULÜPLER

    Sarı-lacivertli kulüpten ayrılmaya hazırlanan ve bonservisini bedelsiz olarak almak isteyen gurbetçi oyuncu, bordo-mavililerin yanı sıra Alanyaspor'un ciddi şekilde gündeminde. Ancak oyuncunun önceliği, büyük bir kulüpte şampiyonluk mücadelesi vermek.

    Sinan Gümüş, Trabzonspor a önerildi #1

    KARAR ABDULLAH AVCI'NIN

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ve ekibinin kararına göre yönetim, oyuncuyla ilgili politika izleyecek. Hem kanatlarda hem de forvette görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Antalyaspor'da forma giydi.

    Sinan Gümüş, Trabzonspor a önerildi #2

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