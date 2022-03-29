Sinan Gümüş: Tüm teklifleri Antalyaspor için reddettim

Antalyaspor’un başarılı oyuncusu Sinan Gümüş, kulüp dergisinin mart ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu kadro dışı kaldığı dönemde gelen tüm teklifleri reddettiğini söyledi.

Antalyaspor'un ara transfer döneminin son günü Fenerbahçe’den kadrosuna dahil ettiği 28 yaşındaki kanat oyuncusu Sinan Gümüş, kulüp dergisinin mart ayı sayısına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Stuttgart’la sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray’a geldiğini ifade eden Sinan Gümüş, "Stuttgart da profesyonel bir sözleşme hazırlıyordu ama oradaki adımlarım biraz daha yavaş olacaktı. A takım formasını giymem gecikecek gibi gözüküyordu. Ama Galatasaray’da A takım idmanlarına çıkmam daha hızlı olacaktı. O nedenle Türkiye’yi tercih ettim. Zaten sonrasında kendimi geliştirme açısından da çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. İlk maçım da Türkiye kupası maçıydı. A2 takımda çok gol attığım ve dikkat çekmeye başladığım için herkes o günkü performansımı merak ediyordu. Balçova Yaşamspor’la oynuyorduk ve maçı 9-1 gibi farklı bir skorla kazandık. O gollerden birini de ben attım. Golden sonra o kadar mutlu oldum ki gözyaşlarımı tutamamıştım." şeklinde konuştu.

"ANTALYASPOR'A GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Antalyaspor’da kiralık döneminin ardından tekrar Genoa’ya dönen ve daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olduğunu aktaran Gümüş, bu sezonun ara transfer döneminde tekrar Antalyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Gümüş, "Aslında kadro dışı kaldıktan sonra da çok teklif aldım ama ben hepsini reddettim ve Antalyaspor’a geri dönmek istediğimi her zaman söyledim. Tabii süreç biraz uzadı. Çünkü karar sadece bana bağlı değildi. Neredeyse son saatte transferim belli oldu. Hemen apar topar imzaları attık ve ertesi gün Antalya’ya geldim. Burada herkesi tanıyordum, şehri biliyordum. Geçmişte de Antalya’da çok mutlu olmuştum. Hatta ailem de çok seviyor burayı. Zaten ilk geldiğim altı-yedi ayda herkese neler yapabileceğimi kanıtlamıştım. Yine aynısını kanıtlamak istiyorum. Bu sezon için öncelikle fit olmak, takımla bu zor durumdan çıkmak, ligde kalmak ve inşallah önümüzdeki sezon Antalyaspor’u hak ettiği noktalara getirmek istiyorum. Ayrıca bireysel hedeflerimden biri de en kısa zamanda Türk Milli Takımı’na çağrılmak. Bence bu şehir, güzel futbolu, üst sıraları, galibiyetleri hak ediyor. Bunun için de en çok taraftarımıza ihtiyacımız var. Karagümrük maçında inanılmaz bir destek vardı. Onların bu gücüyle tüm sorunları aşacağımızdan şüpheleri olmasın." dedi.