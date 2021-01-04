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- Sinan Gümüş: VAR'daki hakemler nasıl göremiyor
Sinan Gümüş: VAR'daki hakemler nasıl göremiyor
Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Kasımpaşa maçının ardından performanslarını değerlendirdi.
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 21:11
Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Kasımpaşa karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"VAR'DAKİ HAKEMLER NASIL GÖREMİYOR?"
Kasımpaşa karşısında %100 bir penaltılarının verilemdiğinin altını çizen Sinan Gümüş, "İlk yarıda bence yüzde 100 penaltı pozisyonu var. Belki hakem göremez ama VAR'daki hakemler nasıl göremiyor? O soruyu da sizlere sorayım en iyisi" dedi.
Kasımpaşa karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Sinan, "Çok kritik galibiyet. Başakşehir maçından sonra 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bu zor şartlarda iyi mücadele edip hak ettiğimiz bir 3 puan aldık." şeklinde konuştu.