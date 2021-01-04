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    Sinan Gümüş: VAR'daki hakemler nasıl göremiyor

    Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Kasımpaşa maçının ardından performanslarını değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 21:11
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    Sinan Gümüş: VAR'daki hakemler nasıl göremiyor

    Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Kasımpaşa karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

    "VAR'DAKİ HAKEMLER NASIL GÖREMİYOR?"

    Kasımpaşa karşısında %100 bir penaltılarının verilemdiğinin altını çizen Sinan Gümüş, "İlk yarıda bence yüzde 100 penaltı pozisyonu var. Belki hakem göremez ama VAR'daki hakemler nasıl göremiyor? O soruyu da sizlere sorayım en iyisi" dedi.

    Kasımpaşa karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Sinan, "Çok kritik galibiyet. Başakşehir maçından sonra 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bu zor şartlarda iyi mücadele edip hak ettiğimiz bir 3 puan aldık." şeklinde konuştu.

    Sinan Gümüş: VAR daki hakemler nasıl göremiyor #1

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