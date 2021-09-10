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    Sinan Gümüş'e futbol yasağı

    Fenerbahçe'de transferin son günü gelen tekliflere rağmen takımdan ayrılmayan Sinan Gümüş'e futbol yasağı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 11:31
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    Sinan Gümüş'e futbol yasağı

    Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü döneminde İtalya'nın Genoa takımından transfer edilen Sinan Gümüş, kadro dışı kalmıştı. Fatih Karagümrük ve Alanyaspor 'dan gelen teklifleri elinin tersiyle iten Sinan Gümüş, sarı lacivertli formyla 20 maça çıktı. 3 gol atan Sinan bir de asist yaptı.

    F.Bahçe'nin önerdiği takımları geri çeviren Sinan, kendi anlaştığı Kasımpaşa da veto edilince futbola uzak kaldı. Fenerbahçe 'de Sinan Gümüş krizinde son sözü sarı-lacivertli yönetim söyledi.

    Sinan Gümüş e futbol yasağı #1

    TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

    Kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyuncu, bizzat Başkan Ali Koç'un ilettiği, Almanya ve Karagümrük'ten gelen bonservisli teklifleri geri çevirmişti.

    Transferin son günlerinde ise Kasımpaşa ile anlaşan Sinan'a bu sefer F.Bahçe kapıları kapattı ve tecrübeli futbolcu mecburen kaldı!

    LİSANSI ÇIKARILDI AMA OYNAMAYACAK

    Buna göre 5 Ocak 2022'de başlayacak ara transfere kadar Sinan hiçbir takımla antrenmanlara katılamayacak ve lisansı çıkarılmış olsa bile Fenerbahçe forması giyemeyecek, 500 bin euroluk yıllık ücretini ise almaya devam edecek.

    Sinan Gümüş e futbol yasağı #2

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