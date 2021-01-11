Sinan Gümüş'ten Erol Bulut'a tepki

Fenerbahçe'nin Erzurumspor deplasmanında sarı-lacivertli takımın üçüncü golünü atan Sinan Gümüş, oyundan alınınca teknik direktör Erol Bulut'a kısa süreli tepki gösterdi.

Süper Lig'de Erzurumspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan çıkan Sinan Gümüş, teknik direktör Erol Bulut'un kararına tepki gösterdi.





EROL BULUT SAKİNLEŞTİRDİ

Sarı-lacivertli takımda son 2 lig maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan Sinan Gümüş, Erzurumspor deplasmanında 63. dakikada gerçekleşen oyuncu değişikliği sırasında tabelada kendi numarasını görünce karara sinirlendi.

Sahadan çıkarken bu karar tepki gösteren Sinan Gümüş, daha sonra teknik direktör Erol Bulut ile kısa süre konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sinan Gümüş'e bu kararın nedenini anlatırken, sarı-lacivertli futbolcu daha sonra yedek kulübesine oturdu.



