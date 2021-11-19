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    Sinan Gümüş'ten imalı paylaşım: Bir insan hedeflediği mevkisiyle ölçülmelidir

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, "Bir insan, bulunduğu mevkiyle değil, hedeflediği mevkiyle ölçülmelidir…" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 16:16
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    Sinan Gümüş'ten imalı paylaşım: Bir insan hedeflediği mevkisiyle ölçülmelidir

    Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın takımın başına gelmesinin ardından Sinan Gümüş, süresiz kadro dışı bırakılmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon çalışmalarını A takımdan ayrı bir şekilde gerçekleştiriyor.

    Tecrübeli futbolcunun bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

    “BİR İNSAN HEDEFLEDİĞİ MEVKİYLE ÖLÇÜLMELİ”

    Sinan Gümüş paylaşımında, "Bir insan, bulunduğu mevkiyle değil, hedeflediği mevkiyle ölçülmelidir…" ifadelerini kullandı.

    Sinan Gümüş ten imalı paylaşım: Bir insan hedeflediği mevkisiyle ölçülmelidir #1

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