Süper 17. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu.

Kaloğlu, maça iyi başladıklarını ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

"GİRDİKLERİ POZİSYONLAR DEĞERLENDİRDİLER, SONUÇTA MAĞLUP OLDUK"

Oyuncularını tebrik eden Kaloğlu, şu şekilde konuştu:

Galatasaray'ı tebrik ediyorum, güzel bir galibiyet aldılar. 'Hem Türkiye'de, hem Avrupa'da yenilmeyen bir takım var, bir şeyi farklı yapmamız lazım kazanmamız için demiştim'. Burada yenilikçi bir oyun ve tutkulu bir oyunla alakalıydı. Biz de bununla alakalı çalıştık, inanarak çıktık. Ama daha maçın başında penaltı golüyle mağlup başladık. Bizim için bir şanssızlık oldu. Penaltı verilir miydi, tartışılır. Bana göre bu tip pozisyonlarda verilmemeli. Çünkü oyuncu ceza sahası içerisinde koşarken elini nereye götürebilecek? Öyle taktir ettiler, yapacak bir şey yok. Aslında ilk yarı coşkulu, baskısı, girdiğimiz pozisyonlar anlamında takım gerçekten istedik. Ama kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Biraz daha becerili olabilseydik farklı olabilirdi. Aynı heyecanla ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda golü ararken yediğimiz kontratakta güzel bir gol attı Yunus. Kaliteli ayakları var, kırılma anıydı bana göre. Kolay değil, Galatasaray ile oynuyorsunuz. Kazanmak için çalıştık, Galatasaray'ın vuruşları çok kaliteliydi. Girdikleri pozisyonları değerlendirdiler, sonuçta mağlup olduk. Oyuncularımın mücadelesinden, inanmalarından memnunum. Sonuçta üst grupla aramızda çok büyük bir fark yok 3-4 puanlık bir fark var. İyi yoldayız, iyi çalışıyoruz. Fiziksel olarak iyi noktaya geldiğimizde çok daha farklı olacaktır diye düşünüyorum.